У Швеції суд виніс рішення у справі ЮКОСа на користь Росії
Апеляційний суд Стокгольма скасував рішення Стокгольмського арбітражного суду, яке було винесено на користь чотирьох іспанських інвесторів компанії ЮКОС, які вимагали від Росії компенсації за експропріацію її активів.
18 січня апеляційний суд постановив, що «арбітражний суд не має повноважень для винесення таких рішень», повідомляє РБК з посиланням на британське видання CDR, що спеціалізується на правовій інформації.
Рішення, про яке йдеться, було винесено Стокгольмським арбітражним судом у 2012 році. Тоді суд зобов'язав Росію виплатити чотирьом іспанським інвестиційним фондам групи Quasar de Valores компенсацію за експропріацію активів ЮКОСа. Іспанські інвестфонди подали позов до Росії у Стокгольмський арбітраж ще в 2007 році. Вони звинуватили її в цілеспрямованому доведенні до банкрутства ЮКОСа з метою експропріації активів.
У 2014 році окружний суд Стокгольма підтвердив рішення арбітражного суду, відхиливши скаргу Росії, яка намагалася оскаржити рішення третейського суду. Російська сторона наполягала, що в арбітражного суду не було відповідної компетенції у вирішенні цих питань.
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Рішення апеляційного суду Стокгольма може бути оскаржене у Верховному суді Швеції до 15 лютого.
"Якщо рішення буде залишено чинним, то це відкриває дорогу Російській Федерації до скасування рішення стокгольмського третейського суду", — заявив генеральний секретар Арбітражної асоціації Роман Зіков.
"Цей факт особливо важливий, тому що інший третейський суд (у Гаазі) — у справі акціонерів ЮКОСа посилається на стокгольмське третейське рішення за позовом іспанських інвесторів до Росії. Тому висновки шведських державних судів можуть виявитися підмогою для російської позиції в державних судах Нідерландів", — додав він.
Нагадаємо, 28 липня 2014 року арбітражний суд у Гаазі постановив, що Росія повинна виплатити групі акціонерів нафтового гіганта ЮКОС компенсацій на суму понад $50 млрд. Незабаром Росія подала клопотання до окружного суду про скасування арбітражного рішення.