У Швеції суд виніс рішення у справі ЮКОСа на користь Росії

18 січня апеляційний суд постановив, що «арбітражний суд не має повноважень для винесення таких рішень», повідомляє РБК з посиланням на британське видання CDR, що спеціалізується на правовій інформації.

Рішення, про яке йдеться, було винесено Стокгольмським арбітражним судом у 2012 році. Тоді суд зобов'язав Росію виплатити чотирьом іспанським інвестиційним фондам групи Quasar de Valores компенсацію за експропріацію активів ЮКОСа. Іспанські інвестфонди подали позов до Росії у Стокгольмський арбітраж ще в 2007 році. Вони звинуватили її в цілеспрямованому доведенні до банкрутства ЮКОСа з метою експропріації активів.

У 2014 році окружний суд Стокгольма підтвердив рішення арбітражного суду, відхиливши скаргу Росії, яка намагалася оскаржити рішення третейського суду. Російська сторона наполягала, що в арбітражного суду не було відповідної компетенції у вирішенні цих питань.

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Рішення апеляційного суду Стокгольма може бути оскаржене у Верховному суді Швеції до 15 лютого.

"Якщо рішення буде залишено чинним, то це відкриває дорогу Російській Федерації до скасування рішення стокгольмського третейського суду", — заявив генеральний секретар Арбітражної асоціації Роман Зіков.

"Цей факт особливо важливий, тому що інший третейський суд (у Гаазі) — у справі акціонерів ЮКОСа посилається на стокгольмське третейське рішення за позовом іспанських інвесторів до Росії. Тому висновки шведських державних судів можуть виявитися підмогою для російської позиції в державних судах Нідерландів", — додав він.

Нагадаємо, 28 липня 2014 року арбітражний суд у Гаазі постановив, що Росія повинна виплатити групі акціонерів нафтового гіганта ЮКОС компенсацій на суму понад $50 млрд. Незабаром Росія подала клопотання до окружного суду про скасування арбітражного рішення.