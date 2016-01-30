Facebook заборонить користувачам здійснювати приватні операції з продажу зброї

Заборона пов'язана з небезпекою уникнення перевірки анкетних даних для купівлі зброї, повідомляє Reuters.

Facebook вже заборонив приватним продавцям зброї розміщувати рекламу без обов'язкової перевірки їх даних, або здійснювати відповідні операції через кордони штатів без ліцензованого дилера, тому що такі оголошення свідчать про готовність обходити закон.

При цьому, заборона не розповсюдиться на рекламу зброї продавцями, у яких є ліцензія на продаж зброї. Але угоди про купівлю повинні здійснюватися за межами соціальної мережі.

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Таке рішення компанія прийняла на тлі дискусій в США про доступ до зброї через останні випадки із масовими розстрілами в країні.

Таким чином, Facebook оновлює свою товарну політику, введену у березні 2014 року, яка забороняє користувачам продавати марихуану, фармацевтичні препарати і наркотики.