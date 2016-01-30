The New York Times оголосила про підтримку Хілларі Клінтон на виборах президента США

Одна з найвпливовіших газет США The New York Times в суботу оголосила про офіційну підтримку на виборах президента США серед представників Демократичної партії екс-держсекретаря Хілларі Клінтон.

Про це повідомляє ТАСС.

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У своїй редакційній статті видання назвало Клінтон, яка є фаворитом гонки серед демократів, "найбільш компетентним кандидатом у президенти в сучасній історії". The New York Times відзначила її великий досвід у політиці, нагадавши, що Клінтон в 2009-2013 роках обіймала посаду держсекретаря США, допомагаючи президентові Бараку Обамі "відновлювати з іншими країнами відносини, які були повністю зруйновані попередньою адміністрацією". Серед заслуг Клінтон у зовнішній політиці в її перебування головою Держдепартаменту газета виділила введення жорстких санкцій стосовно Ірану, що, на думку видання, в підсумку сприяло підписанню з Тегераном угоди щодо його ядерної програми, а також "розширення і поглиблення діалогу з Китаєм".

Редакція висловила переконаність, що Клінтон "зможе розпоряджатися американської військової міццю набагато ефективніше і мудріше, ніж будь-який з кандидатів-республіканців". Газета також зазначила, що екс-держсекретар по багатьом статтям перевершує її конкурента , який набирає обертів, сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, оскільки у останнього немає "ні досвіду Клінтон, ні політичних ідей", які вона пропонує.

Тим часом, серед політиків від Республіканської партії, що беруть участь в президентській гонці, The New York Times несподівано підтримала губернатора Огайо Джона Кейсіка, чий рейтинг популярності складає близько 2%. На думку редакції видання, Кейсік "здатний на компроміс і вірить у здатність уряду покращувати життя громадян".

Фаворит ж серед республіканців, мільярдер Дональд Трамп не підходить на роль американського лідера, так як "у нього немає ні досвіду, ні бажання розбиратися в питаннях нацбезпеки, оборони чи міжнародної торгівлі", переконана The New York Times.

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Щоденний наклад The New York Times, що є флагманом американської журналістики, становить понад 1,3 млн примірників. Вважається, що її офіційна підтримка того чи іншого кандидата на президентське крісло в значній мірі може впливати на переваги американських громадян, досі не визначилися, за кого вони віддадуть свій голос.

Загалом в президентській гонці в США від обох партій беруть участь більше десятка політиків. Офіційний кандидат на пост глави Білого дому від республіканців буде названий на партійному з'їзді 18-21 липня поточного року в Клівленді (штат Огайо), кандидат від демократів - на подібному ж форумі 25-28 липня у Філадельфії (штат Пенсільванія). Вибори президента країни відбудуться в листопаді.