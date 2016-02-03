Суд Австралії схвалив політику утримання біженців у таборах

Таким чином, суд відхилив клопотання адвокатів одного з біженців, який заявляв, що такі заходи суперечать конституції.

Рішення суду дає владі право депортувати понад 250 осіб, у тому числі 37 дітей, у табір для біженців в Науру, передає Російська служба ВВС.

Прем'єр-міністр Австралії Малькольм Тернбулл заявив, що ці заходи необхідні для того, щоб запобігти торгівлі людьми і захистити кордони країни.

Читайте такожАвстралієць планував теракт за допомогою живого кенгуру з символікою ІДІЛ

Мігранти, які намагаються потрапити в Австралію на човнах, доставляються в центри для біженців в Науру або в Папуа - Новій Гвінеї.

Правозахисники і ООН заявляють, що мігранти містяться у важких умовах і що в міграційних центрах часто відбуваються спалахи насильства.

На початку минулого року близько 500 претендентів на статус біженця почали голодування на знак протесту проти умов утримання в Папуа - Новій Гвінеї.