Меркель: за час паузи в переговорах треба покращити гуманітарну ситуацію в Сирії

Про це заявила канцлера Німеччини Ангела Меркель у Лондоні, де відбувається конференція країн-донорів для Сирії, передає українська редакція "Німецької хвилі". "Цього очікують люди", - зазначила Ангела Меркель.

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На думку канцлера, потрібен пошук політичного рішення. "Тут відповідальність лежить на всіх, але насамперед на режимі Асада", - наголосила канцлер. "Втрачати час більше не можна. (…) Катастрофі слід покласти край", - зауважила Ангела Меркель.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр анонсував проведення у найближчі дні переговорів з Росією щодо сирійської проблеми. "Я гадаю, ми також говоритимемо й змушені будемо говорити про це в наступні дні саме з Росією, особливо щодо того, яких вжити заходів для покращення ситуації з гуманітарного боку", - сказав міністр на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром у Ер-Ріяді.