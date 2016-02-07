З початку року з Туреччини до Греції переправилися майже 70 тисяч мігрантів – ООН

З початку 2016 року з Туреччини на грецькі острови переправилися понад 68 тис. мігрантів, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Управління ООН у справах біженців (UNHCR).

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За даними UNHCR, тільки з 1 по 6 лютого з турецького узбережжя Егейського моря до Греції перебралися більш як 2 тис. 870 мігрантів.

Більшість мігрантів, які прибули морем з Туреччини до Греції з 1 січня по 6 лютого, за даними ООН, - із Сирії (55%). 25% є громадянами Афганістану, 11 - Іраку, ще 3% - пакистанці.

Крім того, повідомляється, що з початку року під час морської переправи загинули або пропали безвісти не менш як 366 осіб.

Майже всі мігранти направляються з Греції за так званим балканським маршрутом у напрямку Австрії та Німеччини. На грецько-македонському кордоні зараз час від 5 до 7 тис. біженців очікують можливості потрапити до Македонії. Македонські прикордонники пропускають невеликими групами тільки мігрантів з Сирії, Іраку та Афганістану. Як повідомляє місцева влада, громадянам інших країн перетнути кордон допомагають контрабандисти.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз переживає найбільшу з часів Другої світової війни міграційну кризу. Загальна кількість усіх мігрантів, які прибули до Європи у 2015 році, становила близько 1,5 млн осіб.