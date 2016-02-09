У Лондоні біля Кенсінгтонського палацу чоловік згорів живцем - ВВС
17:23, 09 лютого 2016Світ
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Чоловік згорів живцем поруч із Кенсінгтонським палацом в центрі Лондона, повідомила поліція. За попередніми даними, чоловік сам себе підпалив.
REUTERS
Рано вранці у поліцію надійшло повідомлення про те, що чоловік поводиться підозріло в закритому парку Кенсінгтонського палацу - офіційної резиденції герцога і герцогині Кембриджських, повідомляє ВВС Україна.
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Коли поліцейські прибули на місце, вони побачили, що горить людина і викликали швидку допомогу і пожежників. Однак лікарі, які приїхали, не встигли врятувати чоловіка.
Поліція не вважає, що дії загиблого були пов'язані з тероризмом. Розслідування інциденту триває.
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