У Лондоні біля Кенсінгтонського палацу чоловік згорів живцем - ВВС

Рано вранці у поліцію надійшло повідомлення про те, що чоловік поводиться підозріло в закритому парку Кенсінгтонського палацу - офіційної резиденції герцога і герцогині Кембриджських, повідомляє ВВС Україна.

Читайте такожНова робота принца Вільяма: онук Єлизавети II став пілотом вертольота швидкої допомоги (фото)

Коли поліцейські прибули на місце, вони побачили, що горить людина і викликали швидку допомогу і пожежників. Однак лікарі, які приїхали, не встигли врятувати чоловіка.

Поліція не вважає, що дії загиблого були пов'язані з тероризмом. Розслідування інциденту триває.