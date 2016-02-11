Чорногорія відмовилась пускати в країну віце-прем’єра РФ Рогозіна

За даними агенції Beta, відповідне рішення прийняло міністерство закордонних справ та євроінтеграції Чорногорії, пише Європейська правда з посиланням на B92.

В міністерстві заявили, що Рогозін є у списку громадян, яким заборонено в’їзд до Чорногорії на основі рішення уряду країни, яка приєдналася до санкцій ЄС проти РФ.

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В МЗС зазначили, що віце-прем'єра РФ запросив до Чорногорії представник опозиції Мілан Кнезевич "без будь-яких консультацій з компетентними органами Чорногорії".

Чорногорія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, введених через її дії в Україні.

Зазначається, що Рогозін раніше неодноразово виступав з погрозливими заявами щодо намірів Чорногорії вступити до НАТО.