Кремль запропонував у Мюнхені обговорити можливість перемир'я в Сирії

Про готовність Кремля до переговорів, а також про бажання сирійського уряду відновити переговори у Женеві повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатилов, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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"Ми готові обговорювати варіанти припинення вогню. Про це йтиме мова у Мюнхені", - сказав російський дипломат.

Крім цього він звинуватив противників режиму сирійського президента Башара Асада у зриві мирних перегорів у Женеві: "Хто відповідальний за зрив першого раунду перемовин? Опозиція з Ер-Ріяда. Їх потрібно питати, чи відновляться переговори 25 лютого".

Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі повідомляли, що Москва запропонувала Вашингтону припинити вогонь у Сирії з 1 березня. Неназваний чиновник прокоментував, що США не можуть на це погодитися, оскільки вважають, що Росія відтягує час для завершення наступу сирійської армії на півночі і півдні країни.

Однак, на офіційному рівні США і Росія погодилися, що у Сирії потрібно припинити вогонь. При цьому США пропонують негайне припинення вогню та повний доступ для гуманітарної допомоги в сирійські міста, що знаходяться в облозі.