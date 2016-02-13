Прем'єр Франції у Мюнхені закликав РФ припинити бомбардування цивільних у Сирії

Про це він заявив в ході Мюнхенської конференції з безпеки, передає Радіо Свобода.

На спільному з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим майданчику для виступів Вальс заявив, що Франція поважає Росію та її інтереси, але в питання врегулювання ситуації в Сирії «ми потребуємо миру, нам потрібні переговори, а для цього необхідно зупинити бомбардування цивільних осіб».

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Раніше на засіданні Міжнародної групи підтримки Сирії, що включає в себе близько 20 країн, у Мюнхені сторони домовилися протягом тижня забезпечити припинення вогню у Сирії. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія продовжуватиме операції проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» та інших воєнізованих груп, дії проти яких не передбачені договором сторін.

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Москва заявляє, що основними об'єктами авіаударів, які почалися у вересні є терористичні угруповання, але західні держави стверджують, що Росія здебільшого атакує противників сирійського уряду. Також міжнародні правозахисники заявляли про численні людські жертви серед мирного населення в ході повітряних ударів Росії.

Кілька лідерів західних держав і Близького Сходу висловили стурбованість, що продовження російських бомбардувань зривають шанси на припинення п'ятирічної війни в Сирії.