В Південну Корею перекинуті американські винищувачі

Цей крок став реакцією на дії Північної Кореї, яка заявила про проведення ядерних випробувань і запуск супутника, передає Бі-бі-сі. Літаки з'явилися сьогодні над американською авіабазою в Осані, на кордоні з КНДР. На території Південної Кореї розміщені близько 28 тис. американських військовослужбовців.

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Раніше США і Південна Корея обговорювали можливе створення спільної системи протиракетної оборони на півдні країни.

Пхеньян заявив, що 6 січня провів перше випробування водневої бомби, викликавши гнівну реакцію світових лідерів.

Міжнародна спільнота засудила запуск супутника і виступила з різкою критикою дій КНДР.