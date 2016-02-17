Обама вважає підтримку президента Сирії стратегічною помилкою Путіна

Спільні дії Москви та президента Сирії Башара Асада можуть призвести до короткострокового успіху, але насправді є стратегічною помилкою, передає слова Обами Deutsche Welle.

На думку Обами, президент Росії Володимир Путін не зможе собі дозволити у довгостроковій перспективі масштабну військову присутність Сирії - це "досить дорого". Крім того, три чверті країни не знаходяться під контролем військ Асада і це навряд чи скоро зміниться, зауважив Обама.

"Насправді, ми повинні запитати, що на думку Росії вона отримує, якщо її союзником стає країна, яка була повністю знищена, і на яку тепер для підтримки необхідно постійно витрачати мільярди доларів?", - зазначив президент США.

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Нагадаємо, 15 лютого міжнародна спільнота засудила авіаудари по медустановах та школах Сирії, внаслідок яких, за даними ООН, загинули близько 50 осіб. США та Туреччина звинуватили в цьому Росію. На Москву відповідальність за авіаудари покладають і у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.