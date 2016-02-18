Найкращою допомогою НАТО партнерам в інформаційні війні з Росією стане допомога в реформуванні – представник Альянсу

Діючий директор Інформаційного бюро НАТО в Росії Роберт Пшель переконаний, що найкращий шлях для НАТО допомогти країнам-партнерам вистояти в інформаційній війні з Росією – це допомогти їм реформуватися, адже саме цього не хоче Москва.

Таку думку він висловив у четвер в Брюсселі під час обговорення питання інформаційної війни Росії, в рамках засідання підкомітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Кращий шлях допомогти нашим країнам-партнерам вистояти у цій інформаційній кампанії – це допомогти їм з реформами, тому що саме це Росія не хоче бачити, не хоче, щоб ці країни були успішними, тому що це підірве її риторику про те, що ці країни – нездатні країни, не в доброму стані і не будуть здатними це зробити доти, доки вони не будуть союзниками з матінкою-Росією. Допомагаючи їм, ЄС відіграє більшу роль, але НАТО також намагається відігравати свою», - сказав він.

Пшель переконаний, що одна із цілей цієї кампанії – це створити імідж ворога. На підтвердження своєї думки, представник НАТО навів історію, коли в новинах розповідали про закриття кіосків навколо станцій метро, а «одна з публічних осіб сказала, що цей кіоск має бути зруйнований, бо в іншому випадку на ньому будуть стояти танки НАТО».

«Мета цього, коли мова йде про нас, так це підірвати єдність наших організацій – чи це НАТО, чи це ЄС. А якщо говорити ще більш конкретно – це розвести у різні сторони США та європейських союзників. По-друге, коли мова йде про партнерські країни, так це підірвати їх достовірність, демонструвати, що у них немає жодного шансу розвиватися економічно, мати незалежну зовнішню політику доти, доки вони не будуть союзниками Росії», - вважає він.

Представник НАТО також повідомив, що найбільше занепокоєння викликають «останні тенденції, які свідчать про поточні сигнали в російських мас-медіа, що змальовують Росію як країну, яка майже у стані війни із зовнішнім світом, чи це економічна війна, чи, навіть, військова». «І це дуже небезпечно, тому що створена атмосфера, в якій використання військової сили вважається нормальним», - наголосив Пшель.