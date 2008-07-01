Президенти п’ятьох країн підписали Батумську декларацію

Президенти п’яти країн підписали Батумську декларацію «ГУАМ – інтегруючи Схід Європи».

Як передає кореспондент УНІАН, документ на Третьому самміті ГУАМ підписали Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, Президент Азербайджанської Республіки Ільхам АЛІЄВ, Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС, Президент Республіки Польща Лех КАЧИНСЬКИЙ.

В декларації підтверджується відданість держав демократичним цінностям, повазі до прав і свобод людини, верховенства права, збереження духовної та культурної спадщини народів та зміцнення духу толерантності.

Сторони наголошують на незмінності курсу щодо розвитку регіональної співпраці як складової загальноєвропейських і азійських інтеграційних процесів, зміцнення міжнародних партнерських зв’язків ГУАМ із США, Польщею, Японією, іншими державами, а також міжнародними об’єднаннями.

Підписанти підкреслюють важливість реалізації Стратегії розвитку галузевого співробітництва для поглиблення взаємодії в економічній, гуманітарній та інших сферах.

Також в декларації висловлюється глибока стурбованість у зв’язку із загрозами, породженими конфліктами, що затяглися, агресивним сепаратизмом, екстремізмом, міжнародним тероризмом.

Декларація підкреслює готовність членів ГУАМ спільно протидіяти цим загрозам у тісній співпраці з іншими країнами й міжнародними структурами, а також підкреслюється необхідність мобілізації підтримки міжнародної спільноти для вирішення цих конфліктів.

Президенти країн – членів ГУАМ підтверджують готовність до подальшої розбудови системи енергетичної безпеки та підтримки зусиль, спрямованих на лібералізацію і диверсифікацію європейського ринку енергоносіїв.

У Декларації висловлюється готовність до поглиблення торговельно-економічної співпраці на основі повномасштабної реалізації угод про створення зони вільної торгівлі, про міжнародні мультимодальні перевезення вантажів та інших договорів, укладених в рамках організації.