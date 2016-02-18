Єдиний депутат Держдуми, який голосував проти анексії Криму, оскаржив свій арешт у ЄСПЛ

Про це УНІАН повідомив його помічник Владислав Рогімов.

Він підкреслив, що скарга направлена в ЄСПЛ, оскільки справа Пономарьова та його заочний арешт політично мотивовані.

«Я сподіваюся, що Європейський суд з прав людини ухвалить не політизоване рішення», - сказав він.

За його словами, влада РФ напередодні виборів до Держдуми робить все, щоб зберегти за собою займані кабінети.

«Для цього вигадуються абсурдні кримінальні справи, щоб продовжувати зомбувати росіян, щоб вони не бачили іншу сторону медалі. Справа Пономарьова - реальний доказ. Росії потрібні зміни, і чим швидше вони будуть, тим краще буде для звичайних громадян нашої країни», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Держдума РФ за запитом Генпрокуратури позбавила Пономарьова недоторканності.

9 червня Слідчий комітет РФ порушив проти нього кримінальну справу. За даними слідства, в 2010 році фонд «Сколково» уклав з Пономарьовим договір на виконання науково-дослідних робіт, вартість якого становила 750 тисяч доларів. За цим договором передбачалося виконання Пономарьовим робіт у кілька етапів зі складанням відповідних аналітичних звітів та отриманням рецензій міжнародних наукових організацій. Пізніше, щоб не можна було проконтролювати хід досліджень, віце-президент «Сколково» Бельтюков підписав з Пономарьовим додаткову угоду, що знижувала вартість договору до 450 тисяч доларів, однак фактично скасовувала систему поетапних звітів. Таким чином, як вважає слідство, вони створили умови для розкрадання коштів «Сколково» на користь Пономарьова. Щоб легалізувати оплату суми в 450 тисяч доларів, Бельтюков виготовив під виглядом науково-дослідної роботи два звіти, які не представляли абсолютно ніякої наукової цінності та не відповідали вимогам технічного завдання, і долучив їх до документів про витрачання грошових коштів. Щоб освоїти решту суму в 300 тисяч доларів, Бельтюков уклав з Пономарьовим ще один договір, за умовами якого депутат повинен був провести курс лекцій і семінарів на тему «Комерціалізація нових технологій». Слідство заявляє, що Пономарьову може загрожувати до 10 років.

17 липня Басманний районний суд Москви заочно заарештував Пономарьова. Слідство оголосило його в міжнародний розшук. Таким чином, процедура розшуку через Інтерпол запущена після санкції суду на арешт Пономарьова. У відповідності з вимогами КПК РФ і закону про статус депутата державної Думи і члена Ради федерації РФ, виконання даного судового рішення не може бути розпочате без згоди Держдуми.

За словами адвоката Пономарьова Марії Баст, він відшкодував практично всі кошти фонду «Сколково», відшкодування проходило в рамках цивільного позову - фонд через суд зажадав відшкодувати сплачені за проведені Пономарьовим лекції гроші. Баст зазначила, що Пономарьов готовий приїхати в РФ для дачі показань. «Якщо б він був сповіщений вчасно, він би приїхав», - зазначила вона. За її словами, Пономарьов також готовий відповісти на запитання слідчого у письмовій формі, проте слідство на контакт не йде.