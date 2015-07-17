Суд у Москві заочно заарештував депутата Держдуми РФ, який голосував проти анексії Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення за поданням слідства винесла суддя Валентина Івашова.

Слідство вже оголосило Пономарьова у міжнародний розшук. Таким чином, процедура розшуку через Інтерпол запущена після санкції суду на арешт Пономарьова.

Слідчий Сергій Чернишов у ході слухання у суді заявив, що Пономарьову може загрожувати до 10 років ув'язнення за розтрату у фонді «Сколкове».

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Його адвокат Марія Баст наголосила, що Пономарьов відшкодував практично всі кошти фонду «Сколкове». За її словами, відшкодування проходило у рамках цивільного позову - фонд через суд вимагав відшкодувати сплачені за прочитані Пономарьовим лекції гроші. Баст сказала, що Пономарьов готовий приїхати до РФ для надання свідчень. «Якщо б його сповістили вчасно, він би приїхав», - зазначила вона. За словами адвоката, Пономарьов також готовий відповісти на запитання слідчого у письмовій формі, проте слідство на контакт не йде.

Помічник Пономарьова Владислав Рогімов в інтерв'ю УНІАН наголосив, що арешт і оголошення Пономарьова у міжнародний розшук, насправді, позитивний момент, оскільки російському слідству треба буде реально довести його провину Інтерполу для екстрадиції. «Довести це неможливо. Тільки в РФ можна судити вдруге за один вчинок. Те, що легко «доводиться» в Росії, навряд чи буде легко зробити на території іншої країни, де його можуть затримати», - сказав він.

Рогімов зазначив, що вже був суд щодо винагороди за курс лекцій. Тоді Пономарьова зобов'язали сплатити податки за цими винагородами – 2,7 млн рублів, що він робить зараз з депутатської зарплати. «Коли залишилося два місяці до закінчення виплат, Слідчий комітет заново порушив справу за тією самою статтею», - сказав Рогімов.

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Він переконаний, що переслідування Пономарьова в Росії є помстою за його голосування щодо Криму, а також його позицію щодо війни на Донбасі і затримання української льотчиці Надії Савченко. «Звичайно, уряду такі позиції не потрібні», - сказав Рогімов. Він нагадав, що суддя Івашова також приймала рішення про утримання Савченко під вартою.

Довідка УНІАН. 9 червня Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно Пономарьова. За даними СК, у 2010 році фонд «Сколкове» уклав з Пономарьовим договір на виконання науково-дослідницьких робіт, вартість яких становила 750 тис. доларів. За цим договором передбачалося виконання Пономарьовим робіт у кілька етапів зі складанням відповідних аналітичних звітів та отриманням рецензій міжнародних наукових організацій. Пізніше, щоб не можна було проконтролювати хід досліджень, віце-президент фонду «Сколкове» Бельтюков підписав з Пономарьовим додаткову угоду, що знижувало вартість договору до 450 тис. доларів, однак фактично скасовувало систему поетапних звітів. Таким чином, як вважає слідство, вони створили умови для розкрадання коштів фонду «Сколкове» на користь Пономарьова. Щоб легалізувати оплату суми у 450 тис. доларів, Бельтюков виготовив під виглядом науково-дослідницької роботи два звіти, які не мали жодної наукової цінності та не відповідали вимогам технічного завдання, і долучив їх до документів про витрачання грошових коштів. Щоб освоїти решту суми в 300 тис. доларів, Бельтюков уклав з Пономарьовим ще один договір, за умовами якого депутат повинен був провести курс лекцій і семінарів на тему «Комерціалізація нових технологій».

7 квітня Держдума РФ за запитом Генпрокуратури позбавила Пономарьова недоторканності.