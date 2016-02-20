США відкликали на модернізацію бомбардувальники з Сирії та Іраку

США відкликають надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1 "Лансер" (Lancer) з участі в повітряній операції проти Ісламської держави в Іраку і Сирії на невизначений термін, повідомляє Military.com з посиланням на голову центрального командування Військово-повітряних сил (ВПС) США генерал-лейтенанта Чарльза Брауна.

Стверджується, що цей крок був зроблений для проведення модернізації повітряних суден, зокрема зміни кабіни льотчиків.

Бомбардувальник B-1 з чотирма двигунами особливо цінувався під час своєї місії в Сирії і Іраку за можливість перевозити великі обсяги вантажів на далекі відстані, пише інтернет-видання з посиланням на Чарльза Брауна.

"B-1 "Лансер" був виведений, але у нас є багато інших потужних машин. Можливо, ми втратимо в мобільності, тому що у нас не буде бомбардувальника, який може переносити стільки боєприпасів. Ми зможемо впоратися з цим. Ми знали, що це (відкликання літаків – ред.) трапиться і підготувалися", — сказав американський генерал-лейтенант, передає РИА Новости.

Зокрема, ВПС США в Іраку і Сирії розраховують на винищувачі F-22.