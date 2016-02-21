Російські військові відмовляються їхати до Сирії - розвідка
Причиною стало різке збільшення втрат серед особового складу та невиконання обіцянок щодо виплат грошових надбавок.
Через збільшення втрат і невиконання російським керівництвом фінансових зобов'язань російські військові все частіше відмовляються від відрядження до Сирії.
Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
"Різке збільшення втрат серед особового складу, в тому числі фактів загибелі та каліцтв, а також систематичне невиконання керівництвом Російської Федерації обіцянок щодо виплат грошових надбавок, призвело до збільшення серед російських військовослужбовців випадків відмови від відряджень до Сирії", - йдеться у повідомленні.
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ГУР зазначає, що як наслідок запеклих бойових дій у Сирії, до Військово-медичної академії ім.Кірова (м.Санкт-Петербург) МО РФ доставлено партію військовослужбовців ЗС РФ, які отримали тяжкі поранення та контузії.