Російські військові відмовляються їхати до Сирії - розвідка

Через збільшення втрат і невиконання російським керівництвом фінансових зобов'язань російські військові все частіше відмовляються від відрядження до Сирії.

Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Різке збільшення втрат серед особового складу, в тому числі фактів загибелі та каліцтв, а також систематичне невиконання керівництвом Російської Федерації обіцянок щодо виплат грошових надбавок, призвело до збільшення серед російських військовослужбовців випадків відмови від відряджень до Сирії", - йдеться у повідомленні.

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ГУР зазначає, що як наслідок запеклих бойових дій у Сирії, до Військово-медичної академії ім.Кірова (м.Санкт-Петербург) МО РФ доставлено партію військовослужбовців ЗС РФ, які отримали тяжкі поранення та контузії.