У Туреччині прокоментували можливість початку наземної операції в Сирії

Про це заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу, передає Reuters. При цьому міністр підкреслив, що така операція в будь-якому випадку повинна передбачати участь країн коаліції на чолі з США.

Читайте такожЕрдоган допускає проведення операцій "проти тероризму" за кордоном

Глава МЗС Туреччини також заявив, що російські авіаудари є найбільшою перешкодою припиненню вогню в Сирії. За словами Чавушоглу, сирійська опозиція, що, як відомо, домовилася про "тимчасове перемир'я", зустрінеться в Ер-Ріяді у вівторок.

Нагадаємо, мирні переговори щодо Сирії не відновляться в Женеві 25 лютого, як планувалося раніше, після того, як Туреччина активізувала транскордонні обстріли території, де переважно проживають курдські повстанці.

12 лютого під час переговорів контактної групи по Сирії в Мюнхені досягнуто домовленості про припинення бойових дій в країні за тиждень, але реального припинення вогню не сталося.