У Москві поліція припинила пускати людей до місця вбивства Нємцова
16:17, 27 лютого 2016Світ
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У Москві співробітники поліції перестали пускати людей до місця вбивства Бориса Нємцова після того, як Великий Москворецкий міст виявився повністю переповнений людьми, які під'їхали туди.
На підходах до мосту утворилися довгі черги людей / Фото УНІАН, Роман Цимбалюк
Автомобільний рух по мосту перекрито, сотні людей з квітами прагнуть підійти до місця, де був убитий політик рік тому, повідомляє РБК.
Відзначається, що на підходах до мосту утворилися довгі черги людей.
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За словами людей, що стоять у чергах, вони готові стояти до останнього, щоб все-таки пройти на міст і віддати данину пам'яті Нємцову.
Багато людей приїхали до мосту з проспекту Сахарова, де вдень пройшла хода пам'яті Бориса Нємцова. Там пройшла хвилина мовчання, яку оголосив заступник голови партії «Парнас», соратник Нємцова Ілля Яшин.
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