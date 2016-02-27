У Москві поліція припинила пускати людей до місця вбивства Нємцова

Автомобільний рух по мосту перекрито, сотні людей з квітами прагнуть підійти до місця, де був убитий політик рік тому, повідомляє РБК.

Відзначається, що на підходах до мосту утворилися довгі черги людей.

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За словами людей, що стоять у чергах, вони готові стояти до останнього, щоб все-таки пройти на міст і віддати данину пам'яті Нємцову.

Багато людей приїхали до мосту з проспекту Сахарова, де вдень пройшла хода пам'яті Бориса Нємцова. Там пройшла хвилина мовчання, яку оголосив заступник голови партії «Парнас», соратник Нємцова Ілля Яшин.