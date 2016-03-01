В ООН назвали дату наступних переговорів по Сирії
21:09, 01 березня 2016Світ
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Організація Об'єднаних Націй почне черговий раунд мирних переговорів щодо Сирії 9 березня.
REUTERS
Про це заявив спеціальний посланник ООН Стаффан де Містура, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.
"Ми відкладаємо (переговори) до другої половини дня 9-го березня з матеріально-технічних причин, а також для того, щоб припинення вогню краще закріпилося", - відзначив він.
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"Я не буду відкладати їх далі", - наголосив де Містура.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що переговори в Женеві про перемир'я в Сирії відкладаються "з технічних причин".
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