У Сирії на фоні перемир'я пройшли протести проти Асада - BBC
23:29, 04 березня 2016Світ
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Сотні сирійців у районах, які контролюють повстанці, скористалися перемир'ям і провели невеликі антиурядові протести.
REUTERS
Про це повідомляє BBC Україна.
Демонстранти в деяких районах Хомса, Алеппо, Дамаска і Дари закликали до усунення від влади режиму президента Башара Асада.
Перемир'я у Сирії почалося майже тиждень тому. Втім, головний опозиційний орган заявляє, що умови припиненням вогню не були виконані.
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Керівник головної опозиційної групи Ріад Хіджаб звинуватив урядові сили в блокуванні поставок гуманітарної допомоги.
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