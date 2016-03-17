ЗМІ розповіли, яку техніку і для чого Росія залишила в Сирії

У угрупування, яке залишається в Сирії, кілька завдань: боротьба з терористами, підтримка Асада і контроль над регіоном, повідомляє РБК з посиланням на думку експертів.

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Відзначається, що продовжать чергування в Сирії ескадрилья фронтових бомбардувальників Су-24 (від 9 до 12 літаків), які виконували в регіоні основний обсяг роботи. Залишаться також новітні винищувачі четвертого покоління Су-30 і Су-35 для прикриття, розповіло газеті «Ведомости» джерело, близьке до Міноборони.

Джерело РБК, близьке до керівництва відомства підтвердило, що на базі залишаться винищувачі покоління «4++» Су-35 для охорони бомбардувальників і аеродрому.

Крім того, згідно з повідомленням, залишиться в Сирії і комплекс протиповітряної оборони.

«Російські системи ППО будуть нести постійне бойове чергування в Сирії і будуть застосовуватися до будь-яких цілей, що загрожуватимуть російським військовим», — розповів військовим Путін. За його словами, на базі залишаться зенітно-ракетний комплекс великої і середньої дальності «С-400» і система ППО «Панцир-С1», призначена для ближнього повітряного і наземного прикриття об'єктів.

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Крім зазначених сил, на авіабазі були помічені ударні вертольоти Ка-52 і Мі-28Н. Точна кількість вертольотів невідома.

Так, на думку військового експерта Віктора Литовкіна, угруповання зможе впоратися з поставленими перед ним завданнями. Литовкін виділяє кілька цілей: нанесення ударів по об'єктах терористів, підтримка загонів сирійської урядової армії та їх союзників й контроль над повітрям в регіоні. «Наносити удари по об'єктах терористів можуть всі три літаки. Однак Су-24 не призначений для боротьби в повітрі і в разі загрози йому потрібна підтримка у вигляді винищувачів Су-30 або Су-34», — зазначає експерт.

Захищати бази і небо над нею від можливих загроз, нарівні з винищувачами, буде і ракетний комплекс С-400, вважає директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов.

Ударні вертольоти, на думку Литовкіна, можна буде використовувати проти невеликих груп противника і мобільних броньованих цілей, які не можуть дістати бомбардувальники. «У Ка-52 і Мі-28Н є протитанкові ракети «Вихор» і «Атака», які можуть вражати рухомі цілі, а також 30-мм гармата проти живої сили», — уточнює експерт.

За даними видання, для обслуговування парку сучасної техніки знадобиться близько 200-300 цивільних фахівців, вважає Пухов. «Військові не зможуть обслуговувати нові літаки і вертольоти самостійно», — констатує Литовкін.

«Для функціонування бази необхідно не менше двох тисяч військовослужбовців. Природно, не всі вони буду виконувати бойові завдання», — резюмує Пухов.