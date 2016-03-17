Путін заявив, що Росія може "за кілька годин" наростити своє угруповання у Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з російськими військовими.

«Звичайно, якщо буде потрібно, то Росія буквально за кілька годин здатна наростити своє угруповання в регіоні до розмірів, адекватних обстановці, і використовувати весь арсенал наявних у нас можливостей», - запевнив Путін.

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При цьому він заявив, що йому не хотілося б цього робити, оскільки військова ескалація - «не наш вибір».

«І тому ми все ж таки розраховуємо на здоровий глузд усіх сторін, на прихильність і сирійської влади, і опозиціонерів мирному процесу», - додав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Путін наказав розпочати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.