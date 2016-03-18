Skytrax визначив найкращі аеропорти світу

Рейтинг складений на основі відгуків пасажирів. Перше місце, як і рік тому, зайняв сінгапурський Чангі. На другому місці - сеульський Інчхон, замикає трійку призерів аеропорт Мюнхена, випливає з рейтингу.

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Також у першу десятку увійшли токійський аеропорт Ханеда, Гонконг, аеропорт Сентореа (японська префектура Айті), Цюріх, лондонський Хітроу, ще один японський аеропорт Кансай (Осака) і аеропорт Хамад в катарській столиці Досі.

Кращим аеропортом у світі, через який проходять 30-40 млн пасажирів в рік став аеропорт Хамад, а в списку аеропортів, обслуговуючих менш ніж 5 млн пасажирів, кращим визнано Дурбан, ПАР.