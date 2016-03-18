Кремль прокоментував заклик ЄС до країн ООН приєднатися до санкцій проти РФ

Так він прокоментував заклик ЄС до країн ООН приєднатися до санкцій проти РФ, передає РІА Новости.

"Росія не обговорювала і не буде ні з ким ніколи обговорювати свої регіони. У цьому випадку тут потрібно з абсолютною повагою ставитися до "волевиявлення" кримчан і до того рішення, яке було прийняте два роки тому. Ніякому обговоренню воно не підлягає, і в цьому випадку, безумовно, це не те питання, яке може бути предметом якихось переговорів або міжнародних контактів", — сказав Пєсков.

Читайте такожЄвросоюз планує переглянути стратегію довгострокових стосунків з Москвою - ЗМІ

Нагадаємо, раніше сьогодні верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні від імені ЄС закликала всі країни - члени Організації Об'єднаних Націй дотримуватися політики невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.