Пентагон вперше висунув жінку на пост глави бойового підрозділу - ВВС

Генерал Лорі Робінсон повинна очолити Північне командування США. Цей пост вважається одним з найвищих в американській армії. Про це Картер оголосив у п`ятницю, повідомляє Російська служба BBС.

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"Генерал Робінсон, так вже вийшло, також буде першою в історії жінкою-главою бойового підрозділу", - додав Картер, виступаючи у Вашингтоні.

Призначення Робінсон ще має бути схвалене сенатом.

У грудні минулого року Пентагон оголосив про зняття всіх обмежень, пов`язаних зі службою жінок в американській армії. Жінкам офіційно дозволили водити танки, стріляти з мінометів і вести піхоту в бій.

США скасували заборону на участь жінок-військовослужбовців у бойових діях ще в січні 2013 року.

Але тоді американське командування залишило за собою право до 2016 року обговорювати список постів, які залишаться недоступними для жінок.