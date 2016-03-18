Пентагон вперше висунув жінку на пост глави бойового підрозділу - ВВС

22:08, 18 березня 2016
Світ
418

Міністр оборони США Ештон Картер вперше в історії країни висунув кандидатуру жінки на пост глави бойового підрозділу.

www.stripes.com

Генерал Лорі Робінсон повинна очолити Північне командування США. Цей пост вважається одним з найвищих в американській армії. Про це Картер оголосив у п`ятницю, повідомляє Російська служба BBС

Читайте такожЗМІ розповіли, яку техніку і для чого Росія залишила в Сирії

"Генерал Робінсон, так вже вийшло, також буде першою в історії жінкою-главою бойового підрозділу", - додав Картер, виступаючи у Вашингтоні.

Призначення Робінсон ще має бути схвалене сенатом.

У грудні минулого року Пентагон оголосив про зняття всіх обмежень, пов`язаних зі службою жінок в американській армії. Жінкам офіційно дозволили водити танки, стріляти з мінометів і вести піхоту в бій.

США скасували заборону на участь жінок-військовослужбовців у бойових діях ще в січні 2013 року.

Але тоді американське командування залишило за собою право до 2016 року обговорювати список постів, які залишаться недоступними для жінок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter