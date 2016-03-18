У Туреччині затримали понад 1700 біженців та 16 контрабандистів

Країни походження затриманих уточнюються, йдеться у заяві турецьких правоохоронців, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Спецоперація була частиною потужних заходів із запобігання потраплянню біженців на грецький острів Лесбос.

Затримання відбулося поблизу міста Дікілі у провінції Ізмір, що на узбережжі Егейського моря, за сприяння флоту та підтримки з повітря.

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Раніше УНІАН повідомляв, що влада Туреччини і глави урядів країн-членів Євросоюзу узгодили план, спрямований на врегулювання міграційної кризи.