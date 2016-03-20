Російська влада виплатить компенсацію сім'ям жертв авіакатастрофи Boeing

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв розпорядився виплатити по 1 мільйону російських рублів (14,6 тисячі доларів) компенсації кожній родині мешканців регіону, загиблих при катастрофі Boeing, повідомляє РБК з посиланням на сайт обласного уряду.

"Всього керівник регіону розпорядився виділити на компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи 41 мільйон рублів (600 тисяч доларів) з резервного фонду бюджету Ростовської області", - йдеться в повідомленні

Як повідомлялося раніше, авіакатастрофа сталася в ніч на 19 березня. Boeing 737 впав на землю при виконанні повторного заходження на посадку. Після першої спроби приземлитися літак знаходився в повітрі близько двох годин.

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Жертвами падіння літака стали 62 особи, з них четверо — діти. Серед загиблих при катастрофі пасажирів 44 росіянина, а також громадяни України, Індії та Узбекистану. Серед загиблих росіян 41 особа була жителями ростовської області. До складу екіпажу літака входив один росіянин, а також громадяни Іспанії, Кіпру, Киргизії, Сейшел та Колумбії.