Договір між Євросоюзом і Туреччиною щодо міграції набув чинності

Угода з врегулювання міграційного кризи між ЄС і Туреччиною, укладена 18 березня, офіційно набула чинності з 0 годин 20 березня, повідомляє Бі-бі-сі.

Зокрема, вона передбачає повернення до Туреччини незаконно прибуваючих через її територію до Європи громадян держав Близького та Середнього Сходу та Північної Африки, які не мають підстав для отримання притулку. Натомість ЄС зобов'язався розмістити у себе відповідну кількість осіб, що вже перебувають у турецьких таборах для біженців, проте це стосується тільки колишніх жителів Сирії.

2 300 фахівців з міграції та безпеки і перекладачів з європейських країн найближчими днями прибудуть до Греції для практичної реалізації домовленості.

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За словами представника грецького уряду Гіоргіоса Кіріціса, щоб план запрацював, знадобиться ще декілька днів організаційних зусиль.