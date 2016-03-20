Адвокат обвинувачуваного в організації терактів у Парижі хоче засудити прокурора Франції

Як передає BBC, на його думку, Молен розголосив конфіденційну інформацію про його підзахисного.

Адвокат Свен Марі привів у приклад фразу прокурора, про те, що Абдеслам хотів підірвати себе біля стадіону, але передумав в останню хвилину.

В інтерв'ю телекомпанії RTFB адвокат назвав слова прокурора порушенням і помилкою, яку він не може залишити без наслідків.

Адвокат також заявив, що буде боротися з будь-якою спробою бельгійської влади екстрадувати Абдеслама у Францію.

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При цьому Франція розраховує, що Абдеслам, що був затриманий в Бельгії і знаходиться зараз там, буде екстрадований і суд над ним відбудеться у Франції.

26-річний Абдеслам вважається одним з двох живих учасників нападів в Парижі 13 листопада, що забрали життя 130 осіб.

Відповідальність за ці теракти взяло на себе угруповання "Ісламська держава".