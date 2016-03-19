Організатор паризьких терактів: я хотів підірвати себе біля стадіону, але передумав

Затриманий у Бельгії Салах Абдеслам, якого влада Франції вважає головним організатором масових вбивств в Парижі в листопаді 2015 року, почав давати свідчення, визнавши свою участь у цих нападах, повідомляє Бі-бі-сі.

"Як повідомляє французька прокуратура, він розповів бельгійським слідчим, що збирався підірвати себе біля стадіону Stade de France, але в останній момент передумав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в суботу прокуратура Бельгії пред'явила Абдесламу, а також його ймовірному спільникові офіційні звинувачення в здійсненні терористичного акту та вбивстві, а також у причетності до діяльності терористичної організації.

"Салах Абдеслам - уродженець Брюсселя, має французьке громадянство, був затриманий в п'ятницю в ході спецоперації в передмісті Брюсселя. Під час затримання його було поранено в ногу і доставлено до лікарні, звідки вже у суботу його виписали та відвезли до в'язниці", - повідомляє видання.

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Офіційний Париж розраховує на швидку екстрадицію 26-річного Абдеслама, який вважається одним з двох вцілілих учасників нападів в Парижі, які забрали життя 130 осіб.

Між тим, як заявив бельгійський адвокат обвинуваченого Свен Марі, його клієнт на даний час співпрацює з бельгійським правосуддям, але має намір відмовитися від добровільної екстрадицію до Франції.

"Абдеслам не заперечує, що перебував у Парижі під час нападів", - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в ході спецоперації в Брюсселі було затримано ймовірного організатора паризьких терактів Салах Абдеслама.