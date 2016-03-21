Поліція Лондона готується до терактів, подібних паризьким - ЗМІ

Про це з посиланням на місцеву владу повідомило видання The Sunday Times, передає РБК-Україна.

Влада побоюється, що сирійські терористи можуть влаштувати в Лондоні одночасно до десяти атак, подібних паризьким.

"Ми звикли до плану дій при трьох одночасних атаках, але події в Парижі продемонстрували, що нам необхідно бути готовими до ще більшого числа нападів. Ми готові, якщо хтось спробує зробити сім, вісім, дев'ять, десять", - повідомив виданню високопоставлений представник британського уряду.

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Крім поліції та спецпідрозділів у столиці Британії приведені в стан готовності армійські підрозділи, розквартировані близько Лондона.

Також створюється спеціальна команда з силовиків в графстві Оксфордшир, які у разі необхідності зможуть ліквідувати хімічну і біологічну загрозу, в тому числі так звану "брудну бомбу".

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