Райс: коли Грузія буде готова, ніщо не перешкодить їй вступити до НАТО

Держсекретар США Кондоліза Райс вважає, що Грузія може з надією дивитися на свої трансатлантичні перспективи. Про це Райс заявила в суботньому інформаційно-аналітичному випуску телекомпанії "Рустави-2" в Тбілісі під час свого офіційного візиту.

"На Бухарестському саміті ми чітко визначилися, що ніщо не може завадити інтеграції Грузії в НАТО, коли вона буде готова до членства. Це підписали всі 26 членів альянсу. Отже Грузія може з надією дивитися на своє трансатлантичне майбутнє", - сказала держсекретар.

При цьому Райс наголосила, що Грузії треба попрацювати над розвитком своїх демократичних інституцій, над присутністю опозиції і наявністю вільної преси, а також потрібно продовжити роботу з осетинами і абхазами для врегулювання конфліктів.

Відповідаючи на запитання про те, що потрібно зробити Грузії для поліпшення відносин з Росією, коли Москва "карає" Тбілісі за її прагнення в НАТО, Райс висловила надію, що Росія не плануєтаким чином впливати на рішення Північноатлантичного альянсу.

Держсекретар зазначила, що надання Грузії ПДЧ в НАТО залежить тільки від членів альянсу. "Ні для кого не секрет, що США вірять, що ПДЧ допоможе Грузії в розвитку демократії", - сказала Райс.

Держсекретар заявила, що Росія не має підстав для страху в разі вступу Грузії в НАТО. "Це не суперечить її (Росії) інтересам, а навпаки, входить в її інтереси", - зауважила Райс.