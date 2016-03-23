ООН: для боротьби з ВІЛ необхідно $26 мільярдів щороку

Про це заявив заступник виконавчого директора Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS) Луїс Лурес, передає Бі-бі-сі. Він заявив, що у лікарів сьогодні "є кошти, наукові дані і знання, щоб перемогти цю епідемію".

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"Я починав працювати з ВІЛ-інфікованими в 1980-х роках, і для мене сказати, що ми можемо перемогти цю епідемію, означає дуже багато", - сказав він.

Всього у світі з 1987 року від СНІДу померло 34 млн осіб.