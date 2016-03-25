У Парижі заарештували підозрюваного в підготовці теракту

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв, передає Associated Press.

За його словами, затриманий був членом мережі бойовиків, які готували нову атаку. Підготовка теракту, за словами міністра, була на "просунутій стадії", однак, де саме планувався напад, не повідомляється.

При цьому Казнев повідомив, що зв'язку між планованим терактом в Парижі і терактами, що відбулися в Брюсселі, поки не виявлено.

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Нагадаємо, вибухи в аеропорту Брюсселя сталися у вівторок рано вранці. За ними стався вибух на станції метро в центрі міста. Всього в результаті трьох вибухів загинули понад 30 людей, більше 300 отримали поранення.

Атаку влада країни кваліфікувала як теракт. Всі три вибухи здійснили смертники. Їх особи вже встановлені. В даний час поліція шукає їх ймовірних спільників.