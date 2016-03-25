Держсекретар США порівняв коаліцію проти ІДІЛ з антигітлерівською

Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу "Россия 24", передає РБК.

"Світ зіткнувся з кризою небувалих масштабів. У минулому столітті, коли Радянський Союз і США разом воювали у Другій світовій війні і коли Росія втратила життя 30 мільйонів людей - це був винятковий внесок у боротьбу з фашизмом", - заявив він.

Читайте такожЗМІ: В ході операції у Сирії нові бойові літаки РФ дали збій

Держсекретар зазначив, що якщо Москва і Вашингтон зможуть показати таку ж прихильність у справі боротьби з жорстоким екстремізмом, це допоможе внести значний спільний внесок в історію. "І я вважаю, це і повинно лягти в основу наших спільних зусиль", - наголосив він.

Раніше Лавров повідомив, що Росія і США погодилися просувати прямі переговори між представниками сирійської влади і опозиції в Женеві.