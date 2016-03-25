США та Росія мають мету знищити угруповання "Ісламська держава" - Керрі

Про це заявив голова російського МЗС Сергій Лавров пізно ввечері у четвер після понад чотиригодинних переговорів між держсекретарем США Джоном Керрі та президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, передає Радіо Свобода.

«Ми погодилися щодо швидкого початку прямих переговорів між урядовою делегацією Сирії та представниками опозиції, що допоможе просуватися вперед», – сказав Лавров.

Він зазначив, що Росія і США домовилися налагодити регулярний діалог для пошуку взаємоприйнятних рішень з актуальних питань.

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Джон Керрі, своєю чергою, наголосив, що США та Росія мають мету знищити угруповання «Ісламська держава» та інші екстремістські угруповання у Сирії.

«Ми вирішили, що важливо працювати разом, щоб знищити угруповання «Ісламська держава» і «Фронт ан-Нусра». Вирішили, що Сирія має бути єдиною країною», – сказав Керрі.

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За його словами, Росія і США досягли згоди щодо спільних дій у Сирії. Процес політичного переходу у цій країні і створення Конституції мають завершитися до серпня, додав Керрі.

Джон Керрі знову закликав Росію вплинути на президента Сирії Башара аль-Асада для успіху переговорного процесу.