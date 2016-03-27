У США скасували рейс через п'яного пілота
Авіакомпанія American Airlines скасувала у суботу, 26 березня, регулярний рейс з Детройта до Філадельфії через підозри в тому, що другий пілот перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє РБК з посиланням на повідомляє Bloomberg.
Ім'я пілота не розголошується. Зазначається лише, що в його крові було виявлено підвищений вміст алкоголю. Пілот був затриманий на контрольно-пропускному пункті в аеропорту Детройта.
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«Рейс 736 був скасований, і ми розміщуємо наших клієнтів на інші рейси», - заявила агентству прес-секретар авіакомпанії Лора Недбел.
«Це серйозне питання, і ми допомагаємо місцевим правоохоронним органам і Федеральному управлінню цивільної авіації в розслідуванні цього випадку», - додала співрозмовниця агентства.
Вона відмовилася уточнити, яким може бути покарання для пілота, якщо підтвердиться, що він перебував у стані сп'яніння перед рейсом.