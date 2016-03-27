Папа Римський у пасхальному зверненні закликав людей перемогти песимізм і страх

Папа Римський Франциск у своєму пасхальному зверненні нагадав про недавні вибухи в Брюсселі, передає Бі-бі-сі. Зокрема, він закликав віруючих перемогти песимізм і страх. "Давайте не дозволяти страху і темряві заволодівати нашими серцями", - підкреслив понтифік.

Читайте такожХристияни західного обряду відзначають Великдень (фото)Глава Англіканської церкви архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі також торкнувся теми страху в своїй недільній проповіді. "В день Пасхи надія рішуче долає страх. Страх можна пояснити, це нормальна людська реакція. Великдень являє нам у тілі, страх, смерть і терор - не головні слова. Слова Бога - життя, надія і мета. Терор говорить про світ, воює з самим собою, про вірування, які протистоять одне одному. Ісус Христос простягає до нас руки не для того, щоб вигнати, а щоб обійняти: це святкування перемоги Бога, і в темну годину ми святкуємо її, підносячи невгамовним світлом наші хвали і богослужіння", - упевнений преподобний Уелбі.

Великдень - це так зване перехідне свято, оскільки дата для кожного року окремо обчислюється за місячно-сонячним календарем.

У західних і східних християн це свято часто не збігається. Наприклад, в цьому році православні християни та інші церкви, що живуть за Юліанським календарем, відзначать Великдень 1 травня. У 2017 році східні і західні християни відзначатимуть це свято разом.