У лондонському аеропорту Гетвік через шторм скасовано 16 рейсів

Як повідомляє Бі-бі-сі, через зливи та поривчастий вітер влада також обмежила рух по декількох автомагістралях і тимчасово закрила мости у південній частині Англії.

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За даними Метеорологічної служби Великобританії, пориви вітру минулої ночі досягали 34 метрів за секунду.

Інформації про жертв, постраждалих і руйнування внаслідок удару стихії немає. Тим не менш, в деяких районах Англії, включаючи Лондон, оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки.

Метеорологи попереджають про можливе падіння дерев і тимчасові відключення електроенергії.