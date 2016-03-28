У лондонському аеропорту Гетвік через шторм скасовано 16 рейсів
08:56, 28 березня 2016Світ
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У лондонському аеропорту Гетвік через шторм Кеті 16 рейсів скасовані, ще 24 літаки довелося перенаправити в інші аеропорти.
24 літаки довелося перенаправити в інші аеропорти / wctv.tv
Як повідомляє Бі-бі-сі, через зливи та поривчастий вітер влада також обмежила рух по декількох автомагістралях і тимчасово закрила мости у південній частині Англії.
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За даними Метеорологічної служби Великобританії, пориви вітру минулої ночі досягали 34 метрів за секунду.
Інформації про жертв, постраждалих і руйнування внаслідок удару стихії немає. Тим не менш, в деяких районах Англії, включаючи Лондон, оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки.
Метеорологи попереджають про можливе падіння дерев і тимчасові відключення електроенергії.
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