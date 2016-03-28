Штайнмайєр: скупчення біженців в Греції призвело до гуманітарного лиха

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що скупчення біженців в Греції після закриття так званого "балканського коридору" призвело до гуманітарного лиха, повідомляє Deutsche Welle.

"В Центральну Європу прибувають все менше біженців, тому що вони змушені залишатися в Греції. В цій країні виникло гуманітарне лихо", - Штайнмайер заявив в інтерв'ю Berliner Morgenpost, опублікованому на сайті газети у понеділок, 28 березня.

На думку глави німецького зовнішньополітичного відомства, для країн Європи неприйнятно "позбавлятися від проблем, ставлячи при цьому в скрутне становище своїх європейських партнерів".

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Водночас Штайнмайєр виступив в підтримку угоди Євросоюзу з Туреччиною, без якої, за його словами, на грецько-македонському кордоні скупчилися б 100 тисяч осіб, "які намагаються виживати" в антисанітарних умовах.

"Тому орієнтація на зовнішні кордони Європи, угода з Туреччиною і підтримка Греції - це вірний шлях", - додав міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, так званий "балканський маршрут" для мігрантів був остаточно закритий наприкінці лютого 2016 року, що, в свою чергу, створило чимало проблем для Греції. Тільки протягом 20 березня в Грецію прибули майже 900 мігрантів.