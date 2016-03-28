"З питань довіри": У Лаврова розповіли про візит директора ЦРУ до Росії

Про це повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ Росії з питань протидії тероризму Олег Сиромолотов, інформує ТАСС.

"Глава ЦРУ Джон Бреннан справді побував у Москві, - сказав він. - Цей візит не був пов'язаний з виведенням російських військ з Сирії".

За словами Сиромолотова, глава ЦРУ поспілкувався з колегами з ФСБ. В ході візиту, пояснив він, обговорювалися головним чином питання довіри між Росією і США.

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Як повідомляв УНІАН, Росія почала виводити свої війська з Сирії 15 березня за наказом президента Володимира Путіна. Він заявив, що російська армія в цілому виконала поставлені перед нею в Сирії завдання.

Однак деяка частина російської авіації залишилася в Сирії для бомбардувань, за твердженням міністерства оборони РФ, позицій екстремістського угруповання "Ісламська держава". Зокрема у відомстві розповідали про підтримку операції зі звільнення Пальміри від ісламістів.