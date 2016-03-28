"З питань довіри": У Лаврова розповіли про візит директора ЦРУ до Росії
Нещодавній візит до Москви директора Центрального розвідувального управління США Джона Бреннана не був пов'язаний з виведенням основної частини угруповання російських ВКС з Сирії.
Про це повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ Росії з питань протидії тероризму Олег Сиромолотов, інформує ТАСС.
"Глава ЦРУ Джон Бреннан справді побував у Москві, - сказав він. - Цей візит не був пов'язаний з виведенням російських військ з Сирії".
За словами Сиромолотова, глава ЦРУ поспілкувався з колегами з ФСБ. В ході візиту, пояснив він, обговорювалися головним чином питання довіри між Росією і США.
Читайте такожСпецслужби Туреччини і США створили координаційний штаб біля сирійського кордону - ЗМІ
Як повідомляв УНІАН, Росія почала виводити свої війська з Сирії 15 березня за наказом президента Володимира Путіна. Він заявив, що російська армія в цілому виконала поставлені перед нею в Сирії завдання.
Однак деяка частина російської авіації залишилася в Сирії для бомбардувань, за твердженням міністерства оборони РФ, позицій екстремістського угруповання "Ісламська держава". Зокрема у відомстві розповідали про підтримку операції зі звільнення Пальміри від ісламістів.