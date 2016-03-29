Викрадач літака EgyptAir зажадав зустрічі з колишньою дружиною: кіпріотку везуть в аеропорт

Про це повідомляє грецьке видання Protothema.

"Викрадач попросив про зустріч з кіпріоткою. Він стверджує, що з нею раніше були стосунки. Поліція вже знайшла цю жінку, яку звуть Марина Парасхіт, і її зараз везуть в аеропорт», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що Ібрагім Самах попросив надати листа жінці, яка живе на Кіпрі. За деякими даними, у них четверо дітей.

Пояс смертника на ньому не був виявлений.

Нагадаємо, вранці стало відомо про захоплення пасажирського літака, що летів з єгипетської Олександрії в Каїр. За уточненими даними, на борту знаходилися 55 пасажирів і 7 членів екіпажу. Майже всі вони були незабаром звільнені. Влада Кіпру веде переговори з чоловіком.