У Кремлі розповіли, що було в червоній валізі Керрі

Про це повідомив журналістам заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, інформує ТАСС.

"(Там були) документи до бесід з Путіним і Лавровим", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання. При цьому він підкреслив, що не може сказати конкретніше.

"Не знаю, як це було сприйнято, але те, що були серйозні розмови й не було ніяких спроб піти від гострих питань ні з того, ні з іншого боку - це факт", - сказав заступник глави МЗС.

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24 березня переговори з Керрі у Кремлі Путін почав з жарту. "Коли я побачив, як ви спускаєтеся з (трапу) літака і несете свої речі, я трошки засмутився. З одного боку, це дуже демократично, з іншого боку, я подумав, що, мабуть, держсекретареві США вже нікому допомогти з валізою... Начебто, в економіці США все добре, великих скорочень (штату в Держдепартаменті) немає", - сказав глава держави.

"Бо подумав, може бути, в цьому кейсі було що-небудь таке, що ви не могли нікому довірити. Мабуть, гроші привезли, щоб нам краще торгуватися з ключових питань", - зауважив з посмішкою Путін.

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У відповідь Керрі пообіцяв показати російському лідерові вміст свого кейса, але тільки без свідків. "Я думаю, вас це здивує, це буде приємний сюрприз", - пообіцяв держсекретар США. Пізніше, відповідаючи на питання журналістів, він також не став розкривати інтригу навколо валізи, з яким приїхав в Москву: "Це наш секрет з Володимиром Путіним".