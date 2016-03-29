Комісія при ООН визнала за Аргентиною право на шельф Фольклендских островів

Рішення комісії було прийняте на підставі аргентинської заявки від 2009 року, в якій вона просила зафіксувати межі її континентального шельфу на відстані в діапазоні від 200 до 350 миль (приблизно від 320 до 560 кілометрів) від її узбережжя, передає РБК.

Острови розташовані приблизно в 480 кілометрах від берега аргентинського регіону Патагонія.

В результаті рішення комісії площа акваторії, що знаходиться під юрисдикцією Аргентини в Південній Атлантиці, збільшиться на 35%.

Архіпелаг, який Аргентина називає Мальвінськими островами, з точки зору Великобританії є її заморською територією.

Комісія з визначення меж континентального шельфу є групою експертів, створеною на підставі Конвенції ООН з морського права, а не офіційною комісією ООН, і її рішення носять рекомендаційний характер. На сайті комісії рішення не опубліковано, а останнє оновлення сайту здійснювалося у вересні 2013 року.

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Уряд Фолклендських островів висловив стурбованість рішенням комісії і звернувся за роз'ясненнями до Лондону. За словами голови Законодавчої асамблеї островів Майка Саммерса, на Фолклендах вважають, що ООН не може приймати рішення щодо розширення континентального шельфу в регіонах, які є предметом територіальних суперечок.

Офіційний представник прем'єр-міністра Великобританії заявив, що уряд поки що не ознайомився з документом, підкресливши, що ця комісія є дорадчим органом.

Великобританія приєднала Фолклендські острови в 1833 році. На островах проживають приблизно 3 тисячі осіб, з яких більше двох третин - у єдиному місті островів - Порт-Стенлі. У березні 2013 року жителі Фолклендів проголосували за збереження архіпелагу під британською короною.

На шельфі Фолклендських островів імовірно є багаті поклади нафти і газу. З 2010 року у водах архіпелагу ведуться геологорозвідувальні роботи, що викликає протести Буенос-Айреса.