Грузія збільшить свою армію

Парламент Грузії одностайно затвердив законопроект про внесення змін до закону "Про чисельність військовослужбовців Збройних сил Грузії", відповідно до якого кількість особового складу армії збільшується з 32 до 37 тис. осіб.

Як передає ІТАР-ТАСС, законопроект підготував парламентський комітет з оборони та безпеки. Представники цього комітету пояснили збільшення чисельності ЗС необхідністю "ефективнішого виконання взятих на себе Грузією міжнародних зобов`язань - щоб участь країни в міжнародних миротворчих операціях не відбувалася за рахунок ігнорування проблем і викликів, які стоять перед самою Грузією". Другою причиною було названо те, що загрози і небезпеки, які "стоять перед країною, стали інтенсивними, особливо через останні дії РФ щодо Грузії". Третя причина - "необхідність дальшого приведення ЗС Грузії у відповідність зі стандартами НАТО".