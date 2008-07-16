Грузія збільшить свою армію
Парламент країни одностайно затвердив законопроект
Парламент Грузії одностайно затвердив законопроект про внесення змін до закону "Про чисельність військовослужбовців Збройних сил Грузії", відповідно до якого кількість особового складу армії збільшується з 32 до 37 тис. осіб.
Як передає ІТАР-ТАСС, законопроект підготував парламентський комітет з оборони та безпеки. Представники цього комітету пояснили збільшення чисельності ЗС необхідністю "ефективнішого виконання взятих на себе Грузією міжнародних зобов`язань - щоб участь країни в міжнародних миротворчих операціях не відбувалася за рахунок ігнорування проблем і викликів, які стоять перед самою Грузією". Другою причиною було названо те, що загрози і небезпеки, які "стоять перед країною, стали інтенсивними, особливо через останні дії РФ щодо Грузії". Третя причина - "необхідність дальшого приведення ЗС Грузії у відповідність зі стандартами НАТО".