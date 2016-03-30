США, Франція, Великобританія та Німеччина закликали РБ ООН прийняти заходи через запуски Іраном балістичних ракет

Про це повідомляє РБК.

Провівши запуски балістичних ракет, здатних переносити ядерні заряди, Іран кинув виклик резолюції Радбезу ООН, яка схвалила досягнуту в минулому році угоду щодо ядерної програми країни, йдеться у спільному листі США, Франції, Німеччини та Великобританії, направленому послу Іспанії в ООН Роману Ойарсуну Марчези і генеральному секретарю організації Пан Гі Муну.

Читайте такожІран продовжить балістичну програму, незважаючи на нові санкції США

Нещодавно проведені Іраном випробування балістичних ракет, були «несумісні» і «суперечили» резолюції Радбезу за номером 2231, прийнятій в липні минулого року, говориться в документі, який потрапив у розпорядження агентства Reuters.

У листі США, Франції, Німеччини та Великобританії підкреслюється, що ракети, які використовувалися при нещодавніх запусках, «за своєю природою мали здатність доставляти ядерні заряди». У листі також пропонується обговорити в рамках Радбезу ООН «належні заходи» у відповідь на відмову Тегерана виконати свої зобов'язання, зазначає Reuters.

Читайте такожУ ЄС пригрозили Тегерану санкціями через випробування балістичних ракет

Завдання з координації обговорення питань щодо резолюції 2231 в Раді безпеки було покладено на Іспанію.