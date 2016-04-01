Японці створили сайт, який створює музику з обличчя користувача - ЗМІ

Сайт існував вже довгий час і не користувався особливою популярністю, але почалося активне обговорення в інтернеті після того, як на нього звернули користувачі Reddit, повідомляє gazeta.ru.

Сервіс під назвою IPSA Face Melody аналізує риси обличчя, після чого створює унікальну музичну композицію.

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Деякі користувачі вирішили піти далі і почали завантажувати фотографії відомих особистостей. Зокрема, відвідувачі форуму поділилися композиціями, створеними з облич Йосипа Сталіна і Адольфа Гітлера.