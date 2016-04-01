США і Китай домовилися боротися з контрабандою ядерних матеріалів

Про це йдеться в заяві двох країн, опублікованому на відкритті саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Пекін також погодився перейти на використання низькозбагаченого урану в мініатюрному реакторі-джерелі нейтронів в університеті Шеньчжень, а також в реакторах Гани та Нігерії.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Барак Обама перед початком саміту з ядерної безпеки закликав Росію виконувати всі умови договору про ракети середньої і меншої дальності (РСМД).